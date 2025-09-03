BaseCTO (CTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0031371$ 0.0031371 $ 0.0031371 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.16% Promjena cijene (7D) -4.03% Promjena cijene (7D) -4.03%

BaseCTO (CTO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CTO je $ 0.0031371, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CTO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.16% u posljednjih 24 sata i -4.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BaseCTO (CTO)

Tržišna kapitalizacija $ 25.65K$ 25.65K $ 25.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.98K$ 41.98K $ 41.98K Količina u optjecaju 584.67M 584.67M 584.67M Ukupna količina 956,753,377.1768994 956,753,377.1768994 956,753,377.1768994

Trenutačna tržišna kapitalizacija BaseCTO je $ 25.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CTO je 584.67M, s ukupnom količinom od 956753377.1768994. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.98K.