Backroom Cijena danas

Trenutačna cijena Backroom (ROOM) danas je $ 0.00313972, s promjenom od 1.79% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ROOM u USD je $ 0.00313972 po ROOM.

Backroom trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,432,333, s količinom u optjecaju od 775.66M ROOM. Tijekom posljednja 24 sata, ROOM trgovao je između $ 0.002725 (niska) i $ 0.00318038 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02455824, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, ROOM se kretao -0.00% u posljednjem satu i -44.02% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Backroom (ROOM)

Tržišna kapitalizacija $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.14M$ 3.14M $ 3.14M Količina u optjecaju 775.66M 775.66M 775.66M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Backroom je $ 2.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROOM je 775.66M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.14M.