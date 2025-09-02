BABA (BABA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01262577$ 0.01262577 $ 0.01262577 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.97% Promjena cijene (7D) -0.97%

BABA (BABA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BABAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABA je $ 0.01262577, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BABA (BABA)

Tržišna kapitalizacija $ 58.19K$ 58.19K $ 58.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 58.19K$ 58.19K $ 58.19K Količina u optjecaju 999.89M 999.89M 999.89M Ukupna količina 999,886,709.615301 999,886,709.615301 999,886,709.615301

Trenutačna tržišna kapitalizacija BABA je $ 58.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABA je 999.89M, s ukupnom količinom od 999886709.615301. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 58.19K.