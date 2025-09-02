Axe (AXE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.6 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +16.20%

Axe (AXE) cijena u stvarnom vremenu je $0.0051209. Tijekom protekla 24 sata, AXEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AXE je $ 2.6, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AXE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +16.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Axe (AXE)

Tržišna kapitalizacija $ 37.39K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 37.39K Količina u optjecaju 7.30M Ukupna količina 7,300,532.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Axe je $ 37.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AXE je 7.30M, s ukupnom količinom od 7300532.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.39K.