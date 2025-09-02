Više o AVINOC

AVINOC Informacije o cijeni

AVINOC Bijela knjiga

AVINOC Službena web stranica

AVINOC Tokenomija

AVINOC Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

AVINOC Logotip

AVINOC Cijena (AVINOC)

Neuvršten

1 AVINOC u USD cijena uživo:

$0.00702015
$0.00702015$0.00702015
-4.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena AVINOC (AVINOC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:04:22 (UTC+8)

AVINOC (AVINOC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00700891
$ 0.00700891$ 0.00700891
24-satna najniža cijena
$ 0.00737956
$ 0.00737956$ 0.00737956
24-satna najviša cijena

$ 0.00700891
$ 0.00700891$ 0.00700891

$ 0.00737956
$ 0.00737956$ 0.00737956

$ 3.29
$ 3.29$ 3.29

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.39%

-15.58%

-15.58%

AVINOC (AVINOC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00702015. Tijekom protekla 24 sata, AVINOCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00700891 i najviše cijene $ 0.00737956, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AVINOC je $ 3.29, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AVINOC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -4.39% u posljednjih 24 sata i -15.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AVINOC (AVINOC)

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

--
----

$ 7.02M
$ 7.02M$ 7.02M

167.02M
167.02M 167.02M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AVINOC je $ 1.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AVINOC je 167.02M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.02M.

AVINOC (AVINOC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AVINOC u USD iznosila je $ -0.000322722935861424.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AVINOC u USD iznosila je $ +0.0003258023.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AVINOC u USD iznosila je $ -0.0036017539.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AVINOC u USD iznosila je $ -0.005898652303688668.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000322722935861424-4.39%
30 dana$ +0.0003258023+4.64%
60 dana$ -0.0036017539-51.30%
90 dana$ -0.005898652303688668-45.65%

Što je AVINOC (AVINOC)

AVINOC is a consistent, integrated and permissionless base data layer for decentralized, transparent and worldwide coordination of business flights within the general aviation, to achieve optimal utilization and reduce costs significantly. Every user involved in AVINOC possesses a local copy of all relevant data. This creates new opportunities for global, direct, permissionless, and fast communication between participants involved in the complex aviation business. AVINOC makes all necessary information of availability of staff and equipment visible in a decentralized manner. Efforts for communication and coordination can be reduced to a minimum or, in most cases, they can be totally eliminated.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

AVINOC Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AVINOC (AVINOC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AVINOC (AVINOC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AVINOC.

Provjerite AVINOC predviđanje cijene sada!

AVINOC u lokalnim valutama

AVINOC (AVINOC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AVINOC (AVINOC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AVINOC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AVINOC (AVINOC)

Koliko AVINOC (AVINOC) vrijedi danas?
Cijena AVINOC uživo u USD je 0.00702015 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AVINOC u USD?
Trenutačna cijena AVINOC u USD je $ 0.00702015. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AVINOC?
Tržišna kapitalizacija za AVINOC je $ 1.17M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AVINOC?
Količina u optjecaju za AVINOC je 167.02M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AVINOC?
AVINOC je postigao ATH cijenu od 3.29 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AVINOC?
AVINOC je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AVINOC?
24-satni obujam trgovanja za AVINOC je -- USD.
Hoće li AVINOC još narasti ove godine?
AVINOC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AVINOC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:04:22 (UTC+8)

AVINOC (AVINOC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.