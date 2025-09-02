AVINOC (AVINOC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00700891 $ 0.00700891 $ 0.00700891 24-satna najniža cijena $ 0.00737956 $ 0.00737956 $ 0.00737956 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00700891$ 0.00700891 $ 0.00700891 24-satna najviša cijena $ 0.00737956$ 0.00737956 $ 0.00737956 Najviša cijena ikada $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -4.39% Promjena cijene (7D) -15.58% Promjena cijene (7D) -15.58%

AVINOC (AVINOC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00702015. Tijekom protekla 24 sata, AVINOCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00700891 i najviše cijene $ 0.00737956, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AVINOC je $ 3.29, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AVINOC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -4.39% u posljednjih 24 sata i -15.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AVINOC (AVINOC)

Tržišna kapitalizacija $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.02M$ 7.02M $ 7.02M Količina u optjecaju 167.02M 167.02M 167.02M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AVINOC je $ 1.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AVINOC je 167.02M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.02M.