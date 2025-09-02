AuraFarming (AURAFARM) Informacije o cijeni (USD)

AuraFarming (AURAFARM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00087095. Tijekom protekla 24 sata, AURAFARMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00077866 i najviše cijene $ 0.00104804, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AURAFARM je $ 0.0048771, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00043676.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AURAFARM se promijenio za +1.06% u posljednjih sat vremena, -16.89% u posljednjih 24 sata i -40.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AuraFarming (AURAFARM)

Trenutačna tržišna kapitalizacija AuraFarming je $ 870.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AURAFARM je 999.67M, s ukupnom količinom od 999668703.282216. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 870.58K.