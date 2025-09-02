ARMOR (ARMOR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.95$ 1.95 $ 1.95 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.05% Promjena cijene (1D) -0.48% Promjena cijene (7D) -2.74% Promjena cijene (7D) -2.74%

ARMOR (ARMOR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ARMORtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARMOR je $ 1.95, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARMOR se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, -0.48% u posljednjih 24 sata i -2.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ARMOR (ARMOR)

Tržišna kapitalizacija $ 115.35K$ 115.35K $ 115.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 364.42K$ 364.42K $ 364.42K Količina u optjecaju 237.39M 237.39M 237.39M Ukupna količina 750,000,000.0 750,000,000.0 750,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ARMOR je $ 115.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARMOR je 237.39M, s ukupnom količinom od 750000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 364.42K.