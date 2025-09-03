Arcona (ARCONA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.0047002 24-satna najviša cijena $ 0.00870847 Najviša cijena ikada $ 2.24 Najniža cijena $ 0.00161339 Promjena cijene (1H) -0.91% Promjena cijene (1D) -4.43% Promjena cijene (7D) -13.50%

Arcona (ARCONA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00470621. Tijekom protekla 24 sata, ARCONAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0047002 i najviše cijene $ 0.00870847, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARCONA je $ 2.24, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00161339.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARCONA se promijenio za -0.91% u posljednjih sat vremena, -4.43% u posljednjih 24 sata i -13.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Arcona (ARCONA)

Tržišna kapitalizacija $ 71.45K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 71.45K Količina u optjecaju 15.18M Ukupna količina 15,181,707.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Arcona je $ 71.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARCONA je 15.18M, s ukupnom količinom od 15181707.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 71.45K.