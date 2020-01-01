ANGL TOKEN (ANGL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ANGL TOKEN (ANGL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ANGL TOKEN (ANGL) Informacije $ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users. Službena web stranica: https://angltoken.io/ Bijela knjiga: https://whitepaper.myangl.ai/

ANGL TOKEN (ANGL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ANGL TOKEN (ANGL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 782.10K $ 782.10K $ 782.10K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 215.00M $ 215.00M $ 215.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.64M $ 3.64M $ 3.64M Povijesni maksimum: $ 0.01037575 $ 0.01037575 $ 0.01037575 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00363842 $ 0.00363842 $ 0.00363842 Saznajte više o cijeni ANGL TOKEN (ANGL)

ANGL TOKEN (ANGL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ANGL TOKEN (ANGL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ANGL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ANGL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ANGL tokena, istražite ANGL cijenu tokena uživo!

