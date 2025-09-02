ANGL TOKEN (ANGL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0008454 24-satna najniža cijena $ 0.00381238 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0008454 24-satna najviša cijena $ 0.00381238 Najviša cijena ikada $ 0.01037575 Najniža cijena $ 0.0008454 Promjena cijene (1H) +0.42% Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) -0.45%

ANGL TOKEN (ANGL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00380084. Tijekom protekla 24 sata, ANGLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0008454 i najviše cijene $ 0.00381238, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANGL je $ 0.01037575, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0008454.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANGL se promijenio za +0.42% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -0.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ANGL TOKEN (ANGL)

Tržišna kapitalizacija $ 817.04K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.80M Količina u optjecaju 215.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ANGL TOKEN je $ 817.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ANGL je 215.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.80M.