ANGL TOKEN Cijena (ANGL)

1 ANGL u USD cijena uživo:

$0.00379273
$0.00379273
-0.30%1D
Grafikon aktualnih cijena ANGL TOKEN (ANGL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:02:36 (UTC+8)

ANGL TOKEN (ANGL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.42%

-0.00%

-0.45%

-0.45%

ANGL TOKEN (ANGL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00380084. Tijekom protekla 24 sata, ANGLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0008454 i najviše cijene $ 0.00381238, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANGL je $ 0.01037575, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0008454.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANGL se promijenio za +0.42% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -0.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ANGL TOKEN (ANGL)

Trenutačna tržišna kapitalizacija ANGL TOKEN je $ 817.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ANGL je 215.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.80M.

ANGL TOKEN (ANGL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ANGL TOKEN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ANGL TOKEN u USD iznosila je $ -0.0004276207.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ANGL TOKEN u USD iznosila je $ -0.0017048135.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ANGL TOKEN u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.00%
30 dana$ -0.0004276207-11.25%
60 dana$ -0.0017048135-44.85%
90 dana$ 0--

Što je ANGL TOKEN (ANGL)

$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

ANGL TOKEN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ANGL TOKEN (ANGL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ANGL TOKEN (ANGL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ANGL TOKEN.

Provjerite ANGL TOKEN predviđanje cijene sada!

ANGL u lokalnim valutama

ANGL TOKEN (ANGL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ANGL TOKEN (ANGL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ANGL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ANGL TOKEN (ANGL)

Koliko ANGL TOKEN (ANGL) vrijedi danas?
Cijena ANGL uživo u USD je 0.00380084 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ANGL u USD?
Trenutačna cijena ANGL u USD je $ 0.00380084. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ANGL TOKEN?
Tržišna kapitalizacija za ANGL je $ 817.04K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ANGL?
Količina u optjecaju za ANGL je 215.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ANGL?
ANGL je postigao ATH cijenu od 0.01037575 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ANGL?
ANGL je vidio ATL cijenu od 0.0008454 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ANGL?
24-satni obujam trgovanja za ANGL je -- USD.
Hoće li ANGL još narasti ove godine?
ANGL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ANGL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
ANGL TOKEN (ANGL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.