Andromeda Cijena danas

Trenutačna cijena Andromeda (ANDR) danas je --, s promjenom od 27.35% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ANDR u USD je -- po ANDR.

Andromeda trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 210,007, s količinom u optjecaju od 233.78M ANDR. Tijekom posljednja 24 sata, ANDR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.85, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, ANDR se kretao +11.01% u posljednjem satu i +23.77% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Andromeda (ANDR)

Tržišna kapitalizacija $ 210.01K$ 210.01K $ 210.01K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 898.32K$ 898.32K $ 898.32K Količina u optjecaju 233.78M 233.78M 233.78M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

