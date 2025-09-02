Alien Base (ALB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.060583 $ 0.060583 $ 0.060583 24-satna najniža cijena $ 0.065452 $ 0.065452 $ 0.065452 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.060583$ 0.060583 $ 0.060583 24-satna najviša cijena $ 0.065452$ 0.065452 $ 0.065452 Najviša cijena ikada $ 0.572381$ 0.572381 $ 0.572381 Najniža cijena $ 0.00108398$ 0.00108398 $ 0.00108398 Promjena cijene (1H) -0.23% Promjena cijene (1D) -3.20% Promjena cijene (7D) -18.74% Promjena cijene (7D) -18.74%

Alien Base (ALB) cijena u stvarnom vremenu je $0.062613. Tijekom protekla 24 sata, ALBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.060583 i najviše cijene $ 0.065452, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALB je $ 0.572381, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00108398.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALB se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, -3.20% u posljednjih 24 sata i -18.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Alien Base (ALB)

Tržišna kapitalizacija $ 12.97M$ 12.97M $ 12.97M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.22M$ 26.22M $ 26.22M Količina u optjecaju 207.14M 207.14M 207.14M Ukupna količina 418,629,661.5151947 418,629,661.5151947 418,629,661.5151947

Trenutačna tržišna kapitalizacija Alien Base je $ 12.97M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALB je 207.14M, s ukupnom količinom od 418629661.5151947. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.22M.