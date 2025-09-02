Više o ALB

ALB Informacije o cijeni

ALB Službena web stranica

ALB Tokenomija

ALB Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Alien Base Logotip

Alien Base Cijena (ALB)

Neuvršten

1 ALB u USD cijena uživo:

$0.062613
$0.062613$0.062613
-3.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Alien Base (ALB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:54:28 (UTC+8)

Alien Base (ALB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.060583
$ 0.060583$ 0.060583
24-satna najniža cijena
$ 0.065452
$ 0.065452$ 0.065452
24-satna najviša cijena

$ 0.060583
$ 0.060583$ 0.060583

$ 0.065452
$ 0.065452$ 0.065452

$ 0.572381
$ 0.572381$ 0.572381

$ 0.00108398
$ 0.00108398$ 0.00108398

-0.23%

-3.20%

-18.74%

-18.74%

Alien Base (ALB) cijena u stvarnom vremenu je $0.062613. Tijekom protekla 24 sata, ALBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.060583 i najviše cijene $ 0.065452, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALB je $ 0.572381, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00108398.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALB se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, -3.20% u posljednjih 24 sata i -18.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Alien Base (ALB)

$ 12.97M
$ 12.97M$ 12.97M

--
----

$ 26.22M
$ 26.22M$ 26.22M

207.14M
207.14M 207.14M

418,629,661.5151947
418,629,661.5151947 418,629,661.5151947

Trenutačna tržišna kapitalizacija Alien Base je $ 12.97M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALB je 207.14M, s ukupnom količinom od 418629661.5151947. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.22M.

Alien Base (ALB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Alien Base u USD iznosila je $ -0.0020721740723916.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Alien Base u USD iznosila je $ +0.0095663960.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Alien Base u USD iznosila je $ +0.0092509204.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Alien Base u USD iznosila je $ -0.0241826261438561.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0020721740723916-3.20%
30 dana$ +0.0095663960+15.28%
60 dana$ +0.0092509204+14.77%
90 dana$ -0.0241826261438561-27.86%

Što je Alien Base (ALB)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Alien Base (ALB)

Službena web-stranica

Alien Base Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Alien Base (ALB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Alien Base (ALB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Alien Base.

Provjerite Alien Base predviđanje cijene sada!

ALB u lokalnim valutama

Alien Base (ALB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Alien Base (ALB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ALB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Alien Base (ALB)

Koliko Alien Base (ALB) vrijedi danas?
Cijena ALB uživo u USD je 0.062613 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ALB u USD?
Trenutačna cijena ALB u USD je $ 0.062613. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Alien Base?
Tržišna kapitalizacija za ALB je $ 12.97M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ALB?
Količina u optjecaju za ALB je 207.14M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ALB?
ALB je postigao ATH cijenu od 0.572381 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ALB?
ALB je vidio ATL cijenu od 0.00108398 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ALB?
24-satni obujam trgovanja za ALB je -- USD.
Hoće li ALB još narasti ove godine?
ALB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ALB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:54:28 (UTC+8)

Alien Base (ALB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.