Aipets (AIPETS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00317627$ 0.00317627 $ 0.00317627 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.22% Promjena cijene (1D) +3.73% Promjena cijene (7D) -3.02% Promjena cijene (7D) -3.02%

Aipets (AIPETS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AIPETStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIPETS je $ 0.00317627, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIPETS se promijenio za +2.22% u posljednjih sat vremena, +3.73% u posljednjih 24 sata i -3.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aipets (AIPETS)

Tržišna kapitalizacija $ 15.63K$ 15.63K $ 15.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.63K$ 15.63K $ 15.63K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aipets je $ 15.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIPETS je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.63K.