ailive (AILIVE) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01293036 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +1.94% Promjena cijene (1D) +3.08% Promjena cijene (7D) +5.64%

ailive (AILIVE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AILIVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AILIVE je $ 0.01293036, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AILIVE se promijenio za +1.94% u posljednjih sat vremena, +3.08% u posljednjih 24 sata i +5.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ailive (AILIVE)

Tržišna kapitalizacija $ 27.51K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.58K Količina u optjecaju 961.84M Ukupna količina 999,174,952.987326

