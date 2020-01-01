AI Crystal Node (AICRYNODE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AI Crystal Node (AICRYNODE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AI Crystal Node (AICRYNODE) Informacije The AI Crystal Node token is a utility token integral to the Crynode network, designed to facilitate access to AI-powered services within the ecosystem. This token is essential for both developers running AI nodes and users seeking AI services, making it a crucial part of Crynode’s functionality. Created through a fair launch, the token was distributed without any VC involvement, ensuring a community-focused approach. With a fixed supply, the token is intended to align incentives across the network, driving sustainable growth and engagement. This decentralized, community-first model aims to make AI services more accessible and equitable. Službena web stranica: https://crynode.com/ Kupi AICRYNODE odmah!

AI Crystal Node (AICRYNODE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AI Crystal Node (AICRYNODE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 23.20K $ 23.20K $ 23.20K Ukupna količina: $ 998.74M $ 998.74M $ 998.74M Količina u optjecaju: $ 998.74M $ 998.74M $ 998.74M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 23.20K $ 23.20K $ 23.20K Povijesni maksimum: $ 0.00482648 $ 0.00482648 $ 0.00482648 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni AI Crystal Node (AICRYNODE)

AI Crystal Node (AICRYNODE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AI Crystal Node (AICRYNODE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AICRYNODE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AICRYNODE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AICRYNODE tokena, istražite AICRYNODE cijenu tokena uživo!

