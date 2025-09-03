AI Crystal Node (AICRYNODE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00482648$ 0.00482648 $ 0.00482648 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.22% Promjena cijene (1D) +5.18% Promjena cijene (7D) +10.88% Promjena cijene (7D) +10.88%

AI Crystal Node (AICRYNODE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AICRYNODEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AICRYNODE je $ 0.00482648, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AICRYNODE se promijenio za +2.22% u posljednjih sat vremena, +5.18% u posljednjih 24 sata i +10.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AI Crystal Node (AICRYNODE)

Tržišna kapitalizacija $ 23.54K$ 23.54K $ 23.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.54K$ 23.54K $ 23.54K Količina u optjecaju 998.75M 998.75M 998.75M Ukupna količina 998,746,735.71008 998,746,735.71008 998,746,735.71008

Trenutačna tržišna kapitalizacija AI Crystal Node je $ 23.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AICRYNODE je 998.75M, s ukupnom količinom od 998746735.71008. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.54K.