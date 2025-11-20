AgentForge Cijena danas

Trenutačna cijena AgentForge (AGE) danas je $ 0.00956599, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AGE u USD je $ 0.00956599 po AGE.

AgentForge trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,565.99, s količinom u optjecaju od 1.00M AGE. Tijekom posljednja 24 sata, AGE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.083254, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00847396.

U kratkoročnim performansama, AGE se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu AgentForge (AGE)

Tržišna kapitalizacija $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AgentForge je $ 9.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGE je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.57K.