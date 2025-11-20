Micron Technology Cijena danas

Trenutačna cijena Micron Technology (MUON) danas je $ 236, s promjenom od 3.25% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MUON u USD je $ 236 po MUON.

Micron Technology trenutačno je na #1779 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1.85M, s količinom u optjecaju od 7.85K MUON. Tijekom posljednja 24 sata, MUON trgovao je između $ 217.01 (niska) i $ 237.8 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 426.5280798315238, dok je rekordna najniža cijena bila $ 117.45321659889592.

U kratkoročnim performansama, MUON se kretao +0.02% u posljednjem satu i -4.62% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 131.48K.

Informacije o tržištu Micron Technology (MUON)

Poredak No.1779 Tržišna kapitalizacija $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Obujam (24 sata) $ 131.48K$ 131.48K $ 131.48K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Količina u optjecaju 7.85K 7.85K 7.85K Ukupna količina 7,853.57607228 7,853.57607228 7,853.57607228 Javni blockchain ETH

