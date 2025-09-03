Aejo (AEJO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01053355$ 0.01053355 $ 0.01053355 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.65% Promjena cijene (1D) +2.18% Promjena cijene (7D) +5.43% Promjena cijene (7D) +5.43%

Aejo (AEJO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AEJOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AEJO je $ 0.01053355, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AEJO se promijenio za -0.65% u posljednjih sat vremena, +2.18% u posljednjih 24 sata i +5.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aejo (AEJO)

Tržišna kapitalizacija $ 44.76K$ 44.76K $ 44.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 44.76K$ 44.76K $ 44.76K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,991,357.61 999,991,357.61 999,991,357.61

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aejo je $ 44.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AEJO je 999.99M, s ukupnom količinom od 999991357.61. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.76K.