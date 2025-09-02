Više o ADO

ADO Informacije o cijeni

ADO Bijela knjiga

ADO Službena web stranica

ADO Tokenomija

ADO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

ADO Protocol Logotip

ADO Protocol Cijena (ADO)

Neuvršten

1 ADO u USD cijena uživo:

$0.03113221
$0.03113221$0.03113221
+3.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena ADO Protocol (ADO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:00:19 (UTC+8)

ADO Protocol (ADO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00693937
$ 0.00693937$ 0.00693937
24-satna najniža cijena
$ 0.03132514
$ 0.03132514$ 0.03132514
24-satna najviša cijena

$ 0.00693937
$ 0.00693937$ 0.00693937

$ 0.03132514
$ 0.03132514$ 0.03132514

$ 0.03507514
$ 0.03507514$ 0.03507514

$ 0
$ 0$ 0

+348.63%

+3.38%

-3.34%

-3.34%

ADO Protocol (ADO) cijena u stvarnom vremenu je $0.03113221. Tijekom protekla 24 sata, ADOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00693937 i najviše cijene $ 0.03132514, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ADO je $ 0.03507514, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ADO se promijenio za +348.63% u posljednjih sat vremena, +3.38% u posljednjih 24 sata i -3.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ADO Protocol (ADO)

$ 12.46M
$ 12.46M$ 12.46M

--
----

$ 28.34M
$ 28.34M$ 28.34M

400.00M
400.00M 400.00M

910,000,000.0
910,000,000.0 910,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ADO Protocol je $ 12.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ADO je 400.00M, s ukupnom količinom od 910000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.34M.

ADO Protocol (ADO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ADO Protocol u USD iznosila je $ +0.00101793.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ADO Protocol u USD iznosila je $ +0.0086465915.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ADO Protocol u USD iznosila je $ +0.0607291319.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ADO Protocol u USD iznosila je $ +0.0241674751001800495.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00101793+3.38%
30 dana$ +0.0086465915+27.77%
60 dana$ +0.0607291319+195.07%
90 dana$ +0.0241674751001800495+347.00%

Što je ADO Protocol (ADO)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

ADO Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ADO Protocol (ADO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ADO Protocol (ADO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ADO Protocol.

Provjerite ADO Protocol predviđanje cijene sada!

ADO u lokalnim valutama

ADO Protocol (ADO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ADO Protocol (ADO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ADO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ADO Protocol (ADO)

Koliko ADO Protocol (ADO) vrijedi danas?
Cijena ADO uživo u USD je 0.03113221 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ADO u USD?
Trenutačna cijena ADO u USD je $ 0.03113221. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ADO Protocol?
Tržišna kapitalizacija za ADO je $ 12.46M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ADO?
Količina u optjecaju za ADO je 400.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ADO?
ADO je postigao ATH cijenu od 0.03507514 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ADO?
ADO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ADO?
24-satni obujam trgovanja za ADO je -- USD.
Hoće li ADO još narasti ove godine?
ADO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ADO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:00:19 (UTC+8)

ADO Protocol (ADO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.