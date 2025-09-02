ADO Protocol (ADO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00693937 24-satna najniža cijena $ 0.03132514 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00693937 24-satna najviša cijena $ 0.03132514 Najviša cijena ikada $ 0.03507514 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +348.63% Promjena cijene (1D) +3.38% Promjena cijene (7D) -3.34%

ADO Protocol (ADO) cijena u stvarnom vremenu je $0.03113221. Tijekom protekla 24 sata, ADOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00693937 i najviše cijene $ 0.03132514, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ADO je $ 0.03507514, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ADO se promijenio za +348.63% u posljednjih sat vremena, +3.38% u posljednjih 24 sata i -3.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ADO Protocol (ADO)

Tržišna kapitalizacija $ 12.46M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.34M Količina u optjecaju 400.00M Ukupna količina 910,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ADO Protocol je $ 12.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ADO je 400.00M, s ukupnom količinom od 910000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.34M.