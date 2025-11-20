Abe Cijena danas

Trenutačna cijena Abe (ABE) danas je $ 0.0004765, s promjenom od 5.56% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ABE u USD je $ 0.0004765 po ABE.

Abe trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 43,149, s količinom u optjecaju od 90.55M ABE. Tijekom posljednja 24 sata, ABE trgovao je između $ 0.00045003 (niska) i $ 0.00051251 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00560686, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00023557.

U kratkoročnim performansama, ABE se kretao -0.45% u posljednjem satu i -59.17% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Abe (ABE)

Informacije o tržištu Abe (ABE)

Tržišna kapitalizacija: $ 43.15K
Obujam (24 sata): --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija: $ 43.15K
Količina u optjecaju: 90.55M
Ukupna količina: 90,553,838.05145714

