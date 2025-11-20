XTM Cijena danas

Trenutačna cijena XTM (XTM) danas je $ 0.002925, s promjenom od 5.06% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XTM u USD je $ 0.002925 po XTM.

XTM trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- XTM. Tijekom posljednja 24 sata, XTM trgovao je između $ 0.0027 (niska) i $ 0.003249 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, XTM se kretao +1.07% u posljednjem satu i -22.27% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 31.98K.

Informacije o tržištu XTM (XTM)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 31.98K$ 31.98K $ 31.98K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 61.43M$ 61.43M $ 61.43M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 Javni blockchain MINOTARI

Trenutačna tržišna kapitalizacija XTM je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 31.98K. Količina u optjecaju XTM je --, s ukupnom količinom od 21000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 61.43M.