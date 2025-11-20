WIKI CAT Cijena danas

Trenutačna cijena WIKI CAT (WKC) danas je $ 0.0000001239, s promjenom od 11.12% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WKC u USD je $ 0.0000001239 po WKC.

WIKI CAT trenutačno je na #387 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 67.63M, s količinom u optjecaju od 545.84T WKC. Tijekom posljednja 24 sata, WKC trgovao je između $ 0.0000001031 (niska) i $ 0.000000149 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.000000472824771637, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000000000057105301.

U kratkoročnim performansama, WKC se kretao -1.93% u posljednjem satu i +63.91% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 178.99K.

Informacije o tržištu WIKI CAT (WKC)

Poredak No.387 Tržišna kapitalizacija $ 67.63M$ 67.63M $ 67.63M Obujam (24 sata) $ 178.99K$ 178.99K $ 178.99K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 105.42M$ 105.42M $ 105.42M Količina u optjecaju 545.84T 545.84T 545.84T Maksimalna količina 850,822,824,918,178 850,822,824,918,178 850,822,824,918,178 Ukupna količina 853,278,579,305,012 853,278,579,305,012 853,278,579,305,012 Stopa optjecaja 64.15% Javni blockchain BSC

