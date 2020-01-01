VELO (VELO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u VELO (VELO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

VELO (VELO) Informacije VELO is a blockchain-based backbone for the unique federated credit exchange network of traditional finance and crypto-finance partners, serving as the universally interoperable crypto-fiat bridge that delivers a wide set of real economy financial applications. Službena web stranica: https://velo.org/ Bijela knjiga: https://velo.org/doc/Velo_Whitepaper_EN.pdf Istraživač blokova: https://stellar.expert/explorer/public/search?term=GDM4RQUQQUVSKQA7S6EM7XBZP3FCGH4Q7CL6TABQ7B2BEJ5ERARM2M5M Kupi VELO odmah!

VELO (VELO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za VELO (VELO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 230.24M $ 230.24M $ 230.24M Ukupna količina: $ 24.00B $ 24.00B $ 24.00B Količina u optjecaju: $ 17.56B $ 17.56B $ 17.56B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 314.62M $ 314.62M $ 314.62M Povijesni maksimum: $ 2.0796 $ 2.0796 $ 2.0796 Povijesni minimum: $ 0.001029260893382974 $ 0.001029260893382974 $ 0.001029260893382974 Trenutna cijena: $ 0.013109 $ 0.013109 $ 0.013109 Saznajte više o cijeni VELO (VELO)

VELO (VELO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike VELO (VELO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VELO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VELO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VELO tokena, istražite VELO cijenu tokena uživo!

