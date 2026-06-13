VALOR Cijena danas

Trenutačna cijena VALOR (VALOR) danas je $ 0,00013182, s promjenom od 8,18% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VALOR u USD je $ 0,00013182 po VALOR.

VALOR trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 131.999, s količinom u optjecaju od 999,92M VALOR. Tijekom posljednja 24 sata, VALOR trgovao je između $ 0,00011981 (niska) i $ 0,00013676 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0,01499322, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0,00010547.

U kratkoročnim performansama, VALOR se kretao +%0,31 u posljednjem satu i +%19,17 tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 1,47K.

Informacije o tržištu VALOR (VALOR)

Tržišna kapitalizacija $ 132,00K$ 132,00K $ 132,00K Obujam (24 sata) $ 1,47K$ 1,47K $ 1,47K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 132,00K$ 132,00K $ 132,00K Količina u optjecaju 999,92M 999,92M 999,92M Ukupna količina 999.922.777,407015 999.922.777,407015 999.922.777,407015

Trenutačna tržišna kapitalizacija VALOR je $ 132,00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1,47K. Količina u optjecaju VALOR je 999,92M, s ukupnom količinom od 999922777.407015. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 132,00K.