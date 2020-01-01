USELESS COIN (USELESS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u USELESS COIN (USELESS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

USELESS COIN (USELESS) Informacije $USELESS is a cryptocurrency called "Useless Coin," focusing on uselessness and pure meme culture. Službena web stranica: https://theuselesscoin.com/ Bijela knjiga: https://theuselesscoin.com/whitepaper Istraživač blokova: https://solscan.io/token/Dz9mQ9NzkBcCsuGPFJ3r1bS4wgqKMHBPiVuniW8Mbonk Kupi USELESS odmah!

USELESS COIN (USELESS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za USELESS COIN (USELESS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 162.08M $ 162.08M $ 162.08M Ukupna količina: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M Količina u optjecaju: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 162.23M $ 162.23M $ 162.23M Povijesni maksimum: $ 0.441 $ 0.441 $ 0.441 Povijesni minimum: $ 0.06682009818882667 $ 0.06682009818882667 $ 0.06682009818882667 Trenutna cijena: $ 0.162226 $ 0.162226 $ 0.162226 Saznajte više o cijeni USELESS COIN (USELESS)

USELESS COIN (USELESS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike USELESS COIN (USELESS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj USELESS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja USELESS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku USELESS tokena, istražite USELESS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti USELESS Jeste li zainteresirani za dodavanje USELESS COIN (USELESS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje USELESS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati USELESS na MEXC-u odmah!

USELESS COIN (USELESS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena USELESS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite USELESS povijest cijena odmah!

USELESS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide USELESS? Naša USELESS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte USELESS predviđanje cijene tokena odmah!

