StablR USD Cijena danas

Trenutačna cijena StablR USD (USDR) danas je $ 0.999, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije USDR u USD je $ 0.999 po USDR.

StablR USD trenutačno je na #1142 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8.17M, s količinom u optjecaju od 8.18M USDR. Tijekom posljednja 24 sata, USDR trgovao je između $ 0.993 (niska) i $ 0.999 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.02146361646693, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.980782166260219.

U kratkoročnim performansama, USDR se kretao 0.00% u posljednjem satu i +0.30% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 204.35.

Informacije o tržištu StablR USD (USDR)

Poredak No.1142 Tržišna kapitalizacija $ 8.17M$ 8.17M $ 8.17M Obujam (24 sata) $ 204.35$ 204.35 $ 204.35 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.17M$ 8.17M $ 8.17M Količina u optjecaju 8.18M 8.18M 8.18M Maksimalna količina ---- -- Ukupna količina 8,182,397.68 8,182,397.68 8,182,397.68 Javni blockchain ETH

