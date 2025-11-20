Taiwan Semiconductor Cijena danas

Trenutačna cijena Taiwan Semiconductor (TSMON) danas je $ 291.37, s promjenom od 3.08% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TSMON u USD je $ 291.37 po TSMON.

Taiwan Semiconductor trenutačno je na #1991 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1.20M, s količinom u optjecaju od 4.12K TSMON. Tijekom posljednja 24 sata, TSMON trgovao je između $ 275.32 (niska) i $ 292.96 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 623.2084597697356, dok je rekordna najniža cijena bila $ 228.88466810009672.

U kratkoročnim performansama, TSMON se kretao -0.11% u posljednjem satu i -0.04% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 79.32K.

Informacije o tržištu Taiwan Semiconductor (TSMON)

Poredak No.1991 Tržišna kapitalizacija $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Obujam (24 sata) $ 79.32K$ 79.32K $ 79.32K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Količina u optjecaju 4.12K 4.12K 4.12K Ukupna količina 4,123.54772241 4,123.54772241 4,123.54772241 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Taiwan Semiconductor je $ 1.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 79.32K. Količina u optjecaju TSMON je 4.12K, s ukupnom količinom od 4123.54772241. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.20M.