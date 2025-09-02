Više o TRUST

Trust The Process Logotip

Trust The Process Cijena(TRUST)

1 TRUST u USD cijena uživo:

$0.0006187
+10.01%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Trust The Process (TRUST)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:57:11 (UTC+8)

Trust The Process (TRUST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0004985
24-satna najniža cijena
$ 0.0006218
24-satna najviša cijena

$ 0.0004985
$ 0.0006218
$ 0.05737362198044114
$ 0.000469341462032687
-0.07%

+10.01%

+21.38%

+21.38%

Trust The Process (TRUST) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0006182. Tijekom protekla 24 sata, TRUSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0004985 i najviše cijene $ 0.0006218, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRUST je $ 0.05737362198044114, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000469341462032687.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRUST se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, +10.01% u posljednjih 24 sata i +21.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Trust The Process (TRUST)

No.3620

$ 0.00
$ 55.03K
$ 618.20K
0.00
999,995,323
999,995,323
0.00%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Trust The Process je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.03K. Količina u optjecaju TRUST je 0.00, s ukupnom količinom od 999995323. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 618.20K.

Trust The Process (TRUST) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Trust The Process za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000056297+10.01%
30 dana$ +0.0000997+19.22%
60 dana$ -0.0001155-15.75%
90 dana$ -0.0001196-16.22%
Trust The Process promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TRUST od $ +0.000056297 (+10.01%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Trust The Process 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000997 (+19.22%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Trust The Process 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TRUST od $ -0.0001155 (-15.75%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Trust The Process 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0001196 (-16.22%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Trust The Process (TRUST)?

Pogledajte Trust The Process stranicu Povijest cijena sada.

Što je Trust The Process (TRUST)

Trust The Process is a meme coin on the Solana chain.

Trust The Process dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Trust The Process ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TRUST dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Trust The Process na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Trust The Process učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Trust The Process Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Trust The Process (TRUST) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Trust The Process (TRUST) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Trust The Process.

Provjerite Trust The Process predviđanje cijene sada!

Trust The Process (TRUST) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Trust The Process (TRUST) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRUST opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Trust The Process (TRUST)

Tražiš kako kupiti Trust The Process? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Trust The Process na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Trust The Process Resurs

Za dublje razumijevanje Trust The Process, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Trust The Process web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Trust The Process

Koliko Trust The Process (TRUST) vrijedi danas?
Cijena TRUST uživo u USD je 0.0006182 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TRUST u USD?
Trenutačna cijena TRUST u USD je $ 0.0006182. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Trust The Process?
Tržišna kapitalizacija za TRUST je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TRUST?
Količina u optjecaju za TRUST je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TRUST?
TRUST je postigao ATH cijenu od 0.05737362198044114 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TRUST?
TRUST je vidio ATL cijenu od 0.000469341462032687 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TRUST?
24-satni obujam trgovanja za TRUST je $ 55.03K USD.
Hoće li TRUST još narasti ove godine?
TRUST mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TRUST predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

