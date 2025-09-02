OrdinalsBot (TRIO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1061. Tijekom protekla 24 sata, TRIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1037 i najviše cijene $ 0.1119, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRIO je $ 6.064342935810972, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.08913301464598458.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRIO se promijenio za +2.01% u posljednjih sat vremena, +0.76% u posljednjih 24 sata i -2.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu OrdinalsBot (TRIO)
Trenutačna tržišna kapitalizacija OrdinalsBot je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 47.08K. Količina u optjecaju TRIO je 0.00, s ukupnom količinom od 21000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.23M.
OrdinalsBot (TRIO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena OrdinalsBot za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.000798
+0.76%
30 dana
$ -0.2305
-68.48%
60 dana
$ -0.5279
-83.27%
90 dana
$ -0.6639
-86.23%
OrdinalsBot promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u TRIO od $ +0.000798 (+0.76%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
OrdinalsBot 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.2305 (-68.48%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
OrdinalsBot 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TRIO od $ -0.5279 (-83.27%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
OrdinalsBot 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.6639 (-86.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena OrdinalsBot (TRIO)?
OrdinalsBot is building the essential infrastructure for Bitcoin's emerging data economy, unleashed by Ordinals and fungible inscription standards such as BRC20 and Runes. OrdinalsBot provides the tools and infrastructure required to inscribe data, media, and complex digital assets directly onto satoshis, transforming Bitcoin into a thriving ecosystem of decentralized applications and immutable on-chain records.
OrdinalsBot dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje OrdinalsBot ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti TRIO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o OrdinalsBot na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje OrdinalsBot učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
OrdinalsBot Predviđanje cijene (USD)
Koliko će OrdinalsBot (TRIO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OrdinalsBot (TRIO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OrdinalsBot.
Razumijevanje tokenomike OrdinalsBot (TRIO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRIO opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti OrdinalsBot (TRIO)
Tražiš kako kupiti OrdinalsBot? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti OrdinalsBot na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.