TornadoCash Logotip

TornadoCash Cijena(TORN)

1 TORN u USD cijena uživo:

$11.92
-0.16%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena TornadoCash (TORN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 11:36:30 (UTC+8)

TornadoCash (TORN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 11.5
24-satna najniža cijena
$ 12
24-satna najviša cijena

$ 11.5
$ 12
$ 437.41273213
$ 1.3085467209410526
+1.81%

-0.16%

+1.85%

+1.85%

TornadoCash (TORN) cijena u stvarnom vremenu je $ 11.92. Tijekom protekla 24 sata, TORNtrgovalo je između najniže cijene $ 11.5 i najviše cijene $ 12, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TORN je $ 437.41273213, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.3085467209410526.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TORN se promijenio za +1.81% u posljednjih sat vremena, -0.16% u posljednjih 24 sata i +1.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TornadoCash (TORN)

No.493

$ 62.70M
$ 69.46K
$ 119.20M
5.26M
9,999,997.246815
ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija TornadoCash je $ 62.70M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 69.46K. Količina u optjecaju TORN je 5.26M, s ukupnom količinom od 9999997.246815. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 119.20M.

TornadoCash (TORN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena TornadoCash za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0191-0.16%
30 dana$ +0.024+0.20%
60 dana$ +2.372+24.84%
90 dana$ +2.12+21.63%
TornadoCash promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TORN od $ -0.0191 (-0.16%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

TornadoCash 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.024 (+0.20%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

TornadoCash 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TORN od $ +2.372 (+24.84%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

TornadoCash 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +2.12 (+21.63%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena TornadoCash (TORN)?

Pogledajte TornadoCash stranicu Povijest cijena sada.

Što je TornadoCash (TORN)

Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

TornadoCash dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusani investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje TornadoCash ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TORN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o TornadoCash na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje TornadoCash učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

TornadoCash Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TornadoCash (TORN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TornadoCash (TORN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TornadoCash.

Provjerite TornadoCash predviđanje cijene sada!

TornadoCash (TORN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TornadoCash (TORN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TORN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti TornadoCash (TORN)

Tražiš kako kupiti TornadoCash? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti TornadoCash na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TORN u lokalnim valutama

1 TornadoCash(TORN) u VND
313,674.8
1 TornadoCash(TORN) u AUD
A$18.1184
1 TornadoCash(TORN) u GBP
8.7016
1 TornadoCash(TORN) u EUR
10.132
1 TornadoCash(TORN) u USD
$11.92
1 TornadoCash(TORN) u MYR
RM50.4216
1 TornadoCash(TORN) u TRY
490.508
1 TornadoCash(TORN) u JPY
¥1,752.24
1 TornadoCash(TORN) u ARS
ARS$16,418.7272
1 TornadoCash(TORN) u RUB
960.3944
1 TornadoCash(TORN) u INR
1,050.748
1 TornadoCash(TORN) u IDR
Rp195,409.8048
1 TornadoCash(TORN) u KRW
16,578.5744
1 TornadoCash(TORN) u PHP
683.016
1 TornadoCash(TORN) u EGP
￡E.578.8352
1 TornadoCash(TORN) u BRL
R$64.7256
1 TornadoCash(TORN) u CAD
C$16.3304
1 TornadoCash(TORN) u BDT
1,451.26
1 TornadoCash(TORN) u NGN
18,282.1808
1 TornadoCash(TORN) u COP
$48,064.42
1 TornadoCash(TORN) u ZAR
R.209.9112
1 TornadoCash(TORN) u UAH
494.084
1 TornadoCash(TORN) u VES
Bs1,740.32
1 TornadoCash(TORN) u CLP
$11,538.56
1 TornadoCash(TORN) u PKR
Rs3,383.3728
1 TornadoCash(TORN) u KZT
6,429.2904
1 TornadoCash(TORN) u THB
฿384.5392
1 TornadoCash(TORN) u TWD
NT$365.2288
1 TornadoCash(TORN) u AED
د.إ43.7464
1 TornadoCash(TORN) u CHF
Fr9.536
1 TornadoCash(TORN) u HKD
HK$92.976
1 TornadoCash(TORN) u AMD
֏4,559.996
1 TornadoCash(TORN) u MAD
.د.م107.28
1 TornadoCash(TORN) u MXN
$222.5464
1 TornadoCash(TORN) u SAR
ريال44.7
1 TornadoCash(TORN) u PLN
43.3888
1 TornadoCash(TORN) u RON
лв51.6136
1 TornadoCash(TORN) u SEK
kr112.1672
1 TornadoCash(TORN) u BGN
лв19.9064
1 TornadoCash(TORN) u HUF
Ft4,028.364
1 TornadoCash(TORN) u CZK
248.7704
1 TornadoCash(TORN) u KWD
د.ك3.6356
1 TornadoCash(TORN) u ILS
39.932
1 TornadoCash(TORN) u AOA
Kz10,865.9144
1 TornadoCash(TORN) u BHD
.د.ب4.48192
1 TornadoCash(TORN) u BMD
$11.92
1 TornadoCash(TORN) u DKK
kr76.0496
1 TornadoCash(TORN) u HNL
L312.4232
1 TornadoCash(TORN) u MUR
545.936
1 TornadoCash(TORN) u NAD
$209.792
1 TornadoCash(TORN) u NOK
kr119.0808
1 TornadoCash(TORN) u NZD
$20.1448
1 TornadoCash(TORN) u PAB
B/.11.92
1 TornadoCash(TORN) u PGK
K50.4216
1 TornadoCash(TORN) u QAR
ر.ق43.508
1 TornadoCash(TORN) u RSD
дин.1,194.0264

TornadoCash Resurs

Za dublje razumijevanje TornadoCash, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena TornadoCash web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TornadoCash

Koliko TornadoCash (TORN) vrijedi danas?
Cijena TORN uživo u USD je 11.92 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TORN u USD?
Trenutačna cijena TORN u USD je $ 11.92. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TornadoCash?
Tržišna kapitalizacija za TORN je $ 62.70M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TORN?
Količina u optjecaju za TORN je 5.26M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TORN?
TORN je postigao ATH cijenu od 437.41273213 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TORN?
TORN je vidio ATL cijenu od 1.3085467209410526 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TORN?
24-satni obujam trgovanja za TORN je $ 69.46K USD.
Hoće li TORN još narasti ove godine?
TORN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TORN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
TornadoCash (TORN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

