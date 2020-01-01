Thala (THL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Thala (THL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Thala (THL) Informacije Thala is the leading DeFi protocol on Aptos. It has a stablecoin, AMM, token launchpad, and soon to launch LSD+RWA product. Službena web stranica: https://www.thala.fi/ Bijela knjiga: https://docs.thala.fi/thala-protocol-design/ Istraživač blokova: https://explorer.aptoslabs.com/account/0x7fd500c11216f0fe3095d0c4b8aa4d64a4e2e04f83758462f2b127255643615/coins Kupi THL odmah!

Thala (THL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Thala (THL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.36M $ 4.36M $ 4.36M Ukupna količina: $ 99.81M $ 99.81M $ 99.81M Količina u optjecaju: $ 49.02M $ 49.02M $ 49.02M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.90M $ 8.90M $ 8.90M Povijesni maksimum: $ 3.3 $ 3.3 $ 3.3 Povijesni minimum: $ 0.09069045934728087 $ 0.09069045934728087 $ 0.09069045934728087 Trenutna cijena: $ 0.089 $ 0.089 $ 0.089 Saznajte više o cijeni Thala (THL)

Thala (THL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Thala (THL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj THL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja THL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku THL tokena, istražite THL cijenu tokena uživo!

Thala (THL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena THL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite THL povijest cijena odmah!

THL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide THL? Naša THL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte THL predviđanje cijene tokena odmah!

