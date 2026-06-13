Terminal Cijena danas

Trenutačna cijena Terminal (TERMINAL) danas je $ 0.00005774, s promjenom od 0.51% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TERMINAL u USD je $ 0.00005774 po TERMINAL.

Terminal trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 49,072, s količinom u optjecaju od 849.87M TERMINAL. Tijekom posljednja 24 sata, TERMINAL trgovao je između $ 0.00005719 (niska) i $ 0.00005783 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01162659, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00005437.

U kratkoročnim performansama, TERMINAL se kretao -- u posljednjem satu i -7.80% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 1.52.

Informacije o tržištu Terminal (TERMINAL)

Tržišna kapitalizacija $ 49.07K$ 49.07K $ 49.07K Obujam (24 sata) $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 57.74K$ 57.74K $ 57.74K Količina u optjecaju 849.87M 849.87M 849.87M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Terminal je $ 49.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.52. Količina u optjecaju TERMINAL je 849.87M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.74K.