Tectum Cash Cijena(TCT)
Trenutačna cijena Tectum Cash (TCT) danas je $ 0, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TCT u USD je $ 0 po TCT.
Tectum Cash trenutačno je na #4190 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 TCT. Tijekom posljednja 24 sata, TCT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.2010723330700808, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.14794692498366946.
U kratkoročnim performansama, TCT se kretao 0.00% u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 0.00.
No.4190
0.00%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Tectum Cash je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 0.00. Količina u optjecaju TCT je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Prati promjene cijena Tectum Cash za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|0.00%
|30 dana
|$ 0
|0.00%
|60 dana
|$ 0
|0.00%
|90 dana
|$ 0
|0.00%
Danas je zabilježena promjena u TCT od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ 0 (0.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TCT od $ 0 (0.00%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ 0 (0.00%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Tectum Cash (TCT)?
Pogledajte Tectum Cash stranicu Povijest cijena sada.
U 2040. godini, cijena Tectum Cash mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.
TCT (Tectum Cash Token) is the utility and governance token of the Tectum ecosystem. It gives holders access to exclusive benefits-rewards, premium tools, early access, and decision-making power.
Iznos
1 TCT = 0 USD