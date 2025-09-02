Što je Turingbitchain (TBC)

TBC is the smart contract layer of Bitcoin and also is the creator of the Bitcoin Virtual Machine (BVM) and has implemented a more scalable BTC layer2 solution based on BVM.

Turingbitchain dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Turingbitchain ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti TBC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o Turingbitchain na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Turingbitchain učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Turingbitchain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Turingbitchain (TBC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Turingbitchain (TBC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Turingbitchain.

Provjerite Turingbitchain predviđanje cijene sada!

Turingbitchain (TBC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Turingbitchain (TBC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TBC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Turingbitchain (TBC)

Tražiš kako kupiti Turingbitchain? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Turingbitchain na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TBC u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

Turingbitchain Resurs

Za dublje razumijevanje Turingbitchain, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Turingbitchain Koliko Turingbitchain (TBC) vrijedi danas? Cijena TBC uživo u USD je 7.384 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena TBC u USD? $ 7.384 . Provjerite Trenutačna cijena TBC u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Turingbitchain? Tržišna kapitalizacija za TBC je $ 78.49M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za TBC? Količina u optjecaju za TBC je 10.63M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TBC? TBC je postigao ATH cijenu od -- USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TBC? TBC je vidio ATL cijenu od -- USD . Koliki je obujam trgovanja za TBC? 24-satni obujam trgovanja za TBC je $ 133.89K USD . Hoće li TBC još narasti ove godine? TBC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TBC predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Turingbitchain (TBC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.