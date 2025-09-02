Više o TBC

1 TBC u USD cijena uživo:

$7.383
$7.383$7.383
+0.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Turingbitchain (TBC)
Turingbitchain (TBC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 7.301
$ 7.301$ 7.301
24-satna najniža cijena
$ 7.485
$ 7.485$ 7.485
24-satna najviša cijena

$ 7.301
$ 7.301$ 7.301

$ 7.485
$ 7.485$ 7.485

-0.03%

+0.10%

-0.09%

-0.09%

Turingbitchain (TBC) cijena u stvarnom vremenu je $ 7.384. Tijekom protekla 24 sata, TBCtrgovalo je između najniže cijene $ 7.301 i najviše cijene $ 7.485, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TBC se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, +0.10% u posljednjih 24 sata i -0.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Turingbitchain (TBC)

$ 78.49M
$ 78.49M$ 78.49M

$ 133.89K
$ 133.89K$ 133.89K

$ 1.05B
$ 1.05B$ 1.05B

10.63M
10.63M 10.63M

142,000,000
142,000,000 142,000,000

2024-02-15 00:00:00

TBC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Turingbitchain je $ 78.49M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 133.89K. Količina u optjecaju TBC je 10.63M, s ukupnom količinom od 142000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.05B.

Turingbitchain (TBC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Turingbitchain za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00738+0.10%
30 dana$ +3.529+91.54%
60 dana$ +5.457+283.18%
90 dana$ +5.303+254.82%
Turingbitchain promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TBC od $ +0.00738 (+0.10%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Turingbitchain 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +3.529 (+91.54%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Turingbitchain 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TBC od $ +5.457 (+283.18%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Turingbitchain 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +5.303 (+254.82%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Turingbitchain (TBC)?

Pogledajte Turingbitchain stranicu Povijest cijena sada.

Što je Turingbitchain (TBC)

TBC is the smart contract layer of Bitcoin and also is the creator of the Bitcoin Virtual Machine (BVM) and has implemented a more scalable BTC layer2 solution based on BVM.

Turingbitchain dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Turingbitchain ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TBC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Turingbitchain na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Turingbitchain učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Turingbitchain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Turingbitchain (TBC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Turingbitchain (TBC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Turingbitchain.

Provjerite Turingbitchain predviđanje cijene sada!

Turingbitchain (TBC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Turingbitchain (TBC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TBC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Turingbitchain (TBC)

Tražiš kako kupiti Turingbitchain? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Turingbitchain na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TBC u lokalnim valutama

1 Turingbitchain(TBC) u VND
194,309.96
1 Turingbitchain(TBC) u AUD
A$11.22368
1 Turingbitchain(TBC) u GBP
5.39032
1 Turingbitchain(TBC) u EUR
6.2764
1 Turingbitchain(TBC) u USD
$7.384
1 Turingbitchain(TBC) u MYR
RM31.16048
1 Turingbitchain(TBC) u TRY
303.77776
1 Turingbitchain(TBC) u JPY
¥1,085.448
1 Turingbitchain(TBC) u ARS
ARS$10,170.79544
1 Turingbitchain(TBC) u RUB
594.92888
1 Turingbitchain(TBC) u INR
649.792
1 Turingbitchain(TBC) u IDR
Rp121,049.16096
1 Turingbitchain(TBC) u KRW
10,298.4648
1 Turingbitchain(TBC) u PHP
421.77408
1 Turingbitchain(TBC) u EGP
￡E.358.34552
1 Turingbitchain(TBC) u BRL
R$40.09512
1 Turingbitchain(TBC) u CAD
C$10.11608
1 Turingbitchain(TBC) u BDT
897.37752
1 Turingbitchain(TBC) u NGN
11,307.78376
1 Turingbitchain(TBC) u COP
$29,654.58704
1 Turingbitchain(TBC) u ZAR
R.130.03224
1 Turingbitchain(TBC) u UAH
305.47608
1 Turingbitchain(TBC) u VES
Bs1,078.064
1 Turingbitchain(TBC) u CLP
$7,162.48
1 Turingbitchain(TBC) u PKR
Rs2,092.33024
1 Turingbitchain(TBC) u KZT
3,974.14264
1 Turingbitchain(TBC) u THB
฿238.57704
1 Turingbitchain(TBC) u TWD
NT$226.17192
1 Turingbitchain(TBC) u AED
د.إ27.09928
1 Turingbitchain(TBC) u CHF
Fr5.9072
1 Turingbitchain(TBC) u HKD
HK$57.52136
1 Turingbitchain(TBC) u AMD
֏2,822.60784
1 Turingbitchain(TBC) u MAD
.د.م66.30832
1 Turingbitchain(TBC) u MXN
$137.63776
1 Turingbitchain(TBC) u SAR
ريال27.69
1 Turingbitchain(TBC) u PLN
26.80392
1 Turingbitchain(TBC) u RON
лв31.97272
1 Turingbitchain(TBC) u SEK
kr69.26192
1 Turingbitchain(TBC) u BGN
лв12.33128
1 Turingbitchain(TBC) u HUF
Ft2,492.02616
1 Turingbitchain(TBC) u CZK
153.9564
1 Turingbitchain(TBC) u KWD
د.ك2.25212
1 Turingbitchain(TBC) u ILS
24.7364
1 Turingbitchain(TBC) u AOA
Kz6,731.03288
1 Turingbitchain(TBC) u BHD
.د.ب2.776384
1 Turingbitchain(TBC) u BMD
$7.384
1 Turingbitchain(TBC) u DKK
kr47.03608
1 Turingbitchain(TBC) u HNL
L193.16544
1 Turingbitchain(TBC) u MUR
338.1872
1 Turingbitchain(TBC) u NAD
$129.66304
1 Turingbitchain(TBC) u NOK
kr73.76616
1 Turingbitchain(TBC) u NZD
$12.47896
1 Turingbitchain(TBC) u PAB
B/.7.384
1 Turingbitchain(TBC) u PGK
K31.23432
1 Turingbitchain(TBC) u QAR
ر.ق26.87776
1 Turingbitchain(TBC) u RSD
дин.738.7692

Turingbitchain Resurs

Za dublje razumijevanje Turingbitchain, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Turingbitchain web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Turingbitchain

Koliko Turingbitchain (TBC) vrijedi danas?
Cijena TBC uživo u USD je 7.384 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TBC u USD?
Trenutačna cijena TBC u USD je $ 7.384. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Turingbitchain?
Tržišna kapitalizacija za TBC je $ 78.49M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TBC?
Količina u optjecaju za TBC je 10.63M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TBC?
TBC je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TBC?
TBC je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za TBC?
24-satni obujam trgovanja za TBC je $ 133.89K USD.
Hoće li TBC još narasti ove godine?
TBC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TBC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Turingbitchain (TBC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

