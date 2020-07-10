Trustswap (SWAP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Trustswap (SWAP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Trustswap (SWAP) Informacije TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together. Službena web stranica: https://trustswap.com/ Bijela knjiga: https://trustswap.gitbook.io/trustswap/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xcc4304a31d09258b0029ea7fe63d032f52e44efe Kupi SWAP odmah!

Trustswap (SWAP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Trustswap (SWAP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.31M $ 8.31M $ 8.31M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.31M $ 8.31M $ 8.31M Povijesni maksimum: $ 5.37482 $ 5.37482 $ 5.37482 Povijesni minimum: $ 0.0125283595814 $ 0.0125283595814 $ 0.0125283595814 Trenutna cijena: $ 0.08315 $ 0.08315 $ 0.08315 Saznajte više o cijeni Trustswap (SWAP)

Trustswap (SWAP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Trustswap (SWAP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SWAP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SWAP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SWAP tokena, istražite SWAP cijenu tokena uživo!

