SUMMIT Cijena danas

Trenutačna cijena SUMMIT (SUMMIT) danas je $ 0.000009, s promjenom od 4.65% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SUMMIT u USD je $ 0.000009 po SUMMIT.

SUMMIT trenutačno je na #3522 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- SUMMIT. Tijekom posljednja 24 sata, SUMMIT trgovao je između $ 0.0000085 (niska) i $ 0.000009 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.002838504788824605, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000010580377364973.

U kratkoročnim performansama, SUMMIT se kretao 0.00% u posljednjem satu i +7.14% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 12.11K.

Informacije o tržištu SUMMIT (SUMMIT)

Poredak No.3522 Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 12.11K$ 12.11K $ 12.11K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.90M$ 18.90M $ 18.90M Količina u optjecaju ---- -- Maksimalna količina 2,100,000,000,000 2,100,000,000,000 2,100,000,000,000 Ukupna količina 2,030,499,956,251 2,030,499,956,251 2,030,499,956,251 Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija SUMMIT je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 12.11K. Količina u optjecaju SUMMIT je --, s ukupnom količinom od 2030499956251. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.90M.