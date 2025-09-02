Više o STX

STX Informacije o cijeni

STX Bijela knjiga

STX Službena web stranica

STX Tokenomija

STX Prognoza cijena

STX Povijest

Vodič za kupnju STX

Konverter STX u fiducijarnu valutu

STX Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Stacks Logotip

Stacks Cijena(STX)

1 STX u USD cijena uživo:

$0,608
$0,608$0,608
+0,16%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Stacks (STX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:08:29 (UTC+8)

Stacks (STX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0,589
$ 0,589$ 0,589
24-satna najniža cijena
$ 0,633
$ 0,633$ 0,633
24-satna najviša cijena

$ 0,589
$ 0,589$ 0,589

$ 0,633
$ 0,633$ 0,633

$ 3,840638956084225
$ 3,840638956084225$ 3,840638956084225

$ 0,0450080485668
$ 0,0450080485668$ 0,0450080485668

+0,99%

+0,16%

-2,41%

-2,41%

Stacks (STX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0,608. Tijekom protekla 24 sata, STXtrgovalo je između najniže cijene $ 0,589 i najviše cijene $ 0,633, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STX je $ 3,840638956084225, dok je najniža cijena svih vremena $ 0,0450080485668.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STX se promijenio za +0,99% u posljednjih sat vremena, +0,16% u posljednjih 24 sata i -2,41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stacks (STX)

No.71

$ 1,09B
$ 1,09B$ 1,09B

$ 1,75M
$ 1,75M$ 1,75M

$ 1,11B
$ 1,11B$ 1,11B

1,80B
1,80B 1,80B

1 818 000 000
1 818 000 000 1 818 000 000

1 795 488 061,67875
1 795 488 061,67875 1 795 488 061,67875

98,76%

0,02%

STACKS

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stacks je $ 1,09B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1,75M. Količina u optjecaju STX je 1,80B, s ukupnom količinom od 1795488061.67875. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1,11B.

Stacks (STX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Stacks za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0,00097+0,16%
30 dana$ -0,064-9,53%
60 dana$ -0,071-10,46%
90 dana$ -0,178-22,65%
Stacks promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u STX od $ +0,00097 (+0,16%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Stacks 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0,064 (-9,53%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Stacks 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u STX od $ -0,071 (-10,46%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Stacks 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0,178 (-22,65%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Stacks (STX)?

Pogledajte Stacks stranicu Povijest cijena sada.

Što je Stacks (STX)

Stacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain.

Stacks dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Stacks ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti STX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Stacks na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Stacks učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Stacks Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Stacks (STX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Stacks (STX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Stacks.

Provjerite Stacks predviđanje cijene sada!

Stacks (STX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Stacks (STX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Stacks (STX)

Tražiš kako kupiti Stacks? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Stacks na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

STX u lokalnim valutama

1 Stacks(STX) u VND
15 999,52
1 Stacks(STX) u AUD
A$0,92416
1 Stacks(STX) u GBP
0,44384
1 Stacks(STX) u EUR
0,5168
1 Stacks(STX) u USD
$0,608
1 Stacks(STX) u MYR
RM2,56576
1 Stacks(STX) u TRY
25,01312
1 Stacks(STX) u JPY
¥89,376
1 Stacks(STX) u ARS
ARS$837,46528
1 Stacks(STX) u RUB
48,98656
1 Stacks(STX) u INR
53,504
1 Stacks(STX) u IDR
Rp9 967,21152
1 Stacks(STX) u KRW
846,792
1 Stacks(STX) u PHP
34,73504
1 Stacks(STX) u EGP
￡E.29,50624
1 Stacks(STX) u BRL
R$3,30144
1 Stacks(STX) u CAD
C$0,83296
1 Stacks(STX) u BDT
73,89024
1 Stacks(STX) u NGN
931,08512
1 Stacks(STX) u COP
$2 441,76448
1 Stacks(STX) u ZAR
R.10,70688
1 Stacks(STX) u UAH
25,15296
1 Stacks(STX) u VES
Bs88,768
1 Stacks(STX) u CLP
$589,76
1 Stacks(STX) u PKR
Rs172,28288
1 Stacks(STX) u KZT
327,23168
1 Stacks(STX) u THB
฿19,64448
1 Stacks(STX) u TWD
NT$18,62304
1 Stacks(STX) u AED
د.إ2,23136
1 Stacks(STX) u CHF
Fr0,4864
1 Stacks(STX) u HKD
HK$4,73632
1 Stacks(STX) u AMD
֏232,41408
1 Stacks(STX) u MAD
.د.م5,45984
1 Stacks(STX) u MXN
$11,3392
1 Stacks(STX) u SAR
ريال2,28
1 Stacks(STX) u PLN
2,20704
1 Stacks(STX) u RON
лв2,63264
1 Stacks(STX) u SEK
kr5,70304
1 Stacks(STX) u BGN
лв1,01536
1 Stacks(STX) u HUF
Ft205,12704
1 Stacks(STX) u CZK
12,6768
1 Stacks(STX) u KWD
د.ك0,18544
1 Stacks(STX) u ILS
2,0368
1 Stacks(STX) u AOA
Kz554,23456
1 Stacks(STX) u BHD
.د.ب0,228608
1 Stacks(STX) u BMD
$0,608
1 Stacks(STX) u DKK
kr3,87296
1 Stacks(STX) u HNL
L15,90528
1 Stacks(STX) u MUR
27,8464
1 Stacks(STX) u NAD
$10,67648
1 Stacks(STX) u NOK
kr6,07392
1 Stacks(STX) u NZD
$1,02752
1 Stacks(STX) u PAB
B/.0,608
1 Stacks(STX) u PGK
K2,57184
1 Stacks(STX) u QAR
ر.ق2,21312
1 Stacks(STX) u RSD
дин.60,8304

Stacks Resurs

Za dublje razumijevanje Stacks, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Stacks web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Stacks

Koliko Stacks (STX) vrijedi danas?
Cijena STX uživo u USD je 0,608 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STX u USD?
Trenutačna cijena STX u USD je $ 0,608. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Stacks?
Tržišna kapitalizacija za STX je $ 1,09B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STX?
Količina u optjecaju za STX je 1,80B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STX?
STX je postigao ATH cijenu od 3,840638956084225 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STX?
STX je vidio ATL cijenu od 0,0450080485668 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STX?
24-satni obujam trgovanja za STX je $ 1,75M USD.
Hoće li STX još narasti ove godine?
STX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:08:29 (UTC+8)

Stacks (STX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

STX u USD kalkulator

Iznos

STX
STX
USD
USD

1 STX = 0,608 USD

Trgujte STX

STXUSDT
$0,608
$0,608$0,608
+0,33%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine