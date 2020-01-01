StreamCoin (STRM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u StreamCoin (STRM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

StreamCoin (STRM) Informacije StreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content. Službena web stranica: https://stream-coin.com Bijela knjiga: https://stream-coin.com/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xc598275452fa319d75ee5f176fd3b8384925b425 Kupi STRM odmah!

StreamCoin (STRM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za StreamCoin (STRM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Ukupna količina: $ 3.04B $ 3.04B $ 3.04B Količina u optjecaju: $ 1.49B $ 1.49B $ 1.49B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.92M $ 2.92M $ 2.92M Povijesni maksimum: $ 0.35 $ 0.35 $ 0.35 Povijesni minimum: $ 0.000502346011046426 $ 0.000502346011046426 $ 0.000502346011046426 Trenutna cijena: $ 0.0009617 $ 0.0009617 $ 0.0009617 Saznajte više o cijeni StreamCoin (STRM)

StreamCoin (STRM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike StreamCoin (STRM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STRM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STRM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STRM tokena, istražite STRM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti STRM Jeste li zainteresirani za dodavanje StreamCoin (STRM) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje STRM, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati STRM na MEXC-u odmah!

StreamCoin (STRM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena STRM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite STRM povijest cijena odmah!

STRM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide STRM? Naša STRM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte STRM predviđanje cijene tokena odmah!

