StreamCoin (STRM) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u StreamCoin (STRM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

StreamCoin (STRM) Informacije

StreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content.

Službena web stranica:
https://stream-coin.com
Bijela knjiga:
https://stream-coin.com/whitepaper.pdf
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0xc598275452fa319d75ee5f176fd3b8384925b425

StreamCoin (STRM) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za StreamCoin (STRM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.44M
$ 1.44M
Ukupna količina:
$ 3.04B
$ 3.04B
Količina u optjecaju:
$ 1.49B
$ 1.49B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 2.92M
$ 2.92M
Povijesni maksimum:
$ 0.35
$ 0.35
Povijesni minimum:
$ 0.000502346011046426
$ 0.000502346011046426
Trenutna cijena:
$ 0.0009617
$ 0.0009617

StreamCoin (STRM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike StreamCoin (STRM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj STRM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja STRM tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku STRM tokena, istražite STRM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti STRM

Jeste li zainteresirani za dodavanje StreamCoin (STRM) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje STRM, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

StreamCoin (STRM) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena STRM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

STRM Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide STRM? Naša STRM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.