Streamflow (STREAM) Informacije Streamflow is a secure, easy-to-use, and powerful token infrastructure for creating and distributing tokens from creation through maturity. Streamflow's product suite includes features such as: crypto-native payroll. no-code, large-scale (vested) airdrops. token vesting. token locks (and LP locks). community dashboards. SPL token staking. launchpad (coming soon). digital assets secondary marketplace (coming soon). Službena web stranica: https://streamflow.finance/ Bijela knjiga: https://docs.streamflow.finance/en/collections/10409064-litepaper Istraživač blokova: https://solscan.io/token/STREAMribRwybYpMmSYoCsQUdr6MZNXEqHgm7p1gu9M Kupi STREAM odmah!

Streamflow (STREAM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Streamflow (STREAM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.01M $ 7.01M $ 7.01M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 135.07M $ 135.07M $ 135.07M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 51.91M $ 51.91M $ 51.91M Povijesni maksimum: $ 0.3504 $ 0.3504 $ 0.3504 Povijesni minimum: $ 0.017016157885463627 $ 0.017016157885463627 $ 0.017016157885463627 Trenutna cijena: $ 0.05191 $ 0.05191 $ 0.05191 Saznajte više o cijeni Streamflow (STREAM)

Streamflow (STREAM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Streamflow (STREAM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STREAM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STREAM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STREAM tokena, istražite STREAM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti STREAM Jeste li zainteresirani za dodavanje Streamflow (STREAM) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje STREAM, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati STREAM na MEXC-u odmah!

Streamflow (STREAM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena STREAM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite STREAM povijest cijena odmah!

STREAM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide STREAM? Naša STREAM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte STREAM predviđanje cijene tokena odmah!

