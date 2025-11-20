Spheron Network Cijena danas

Trenutačna cijena Spheron Network (SPON) danas je $ 0.007609, s promjenom od 4.43% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SPON u USD je $ 0.007609 po SPON.

Spheron Network trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- SPON. Tijekom posljednja 24 sata, SPON trgovao je između $ 0.007582 (niska) i $ 0.008252 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, SPON se kretao -1.72% u posljednjem satu i -34.52% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 73.30K.

Informacije o tržištu Spheron Network (SPON)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 73.30K$ 73.30K $ 73.30K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.61M$ 7.61M $ 7.61M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spheron Network je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 73.30K. Količina u optjecaju SPON je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.61M.