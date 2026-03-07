Kupi kriptovaluteTržištaSpotTerminski ugovoriGOLDZaradaCentar događanja
Više
Cijena SPUR PROTOCOL uživo danas je -- USD.SON tržišna kapitalizacija je -- USD. Pratite ažuriranja cijene SON uUSD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više u Hrvatska!Cijena SPUR PROTOCOL uživo danas je -- USD.SON tržišna kapitalizacija je -- USD. Pratite ažuriranja cijene SON uUSD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više u Hrvatska!

Više o SON

SON Informacije o cijeni

Što je SON

SON Bijela knjiga

SON Službena web stranica

SON Tokenomija

SON Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

SPUR PROTOCOL Logotip

SPUR PROTOCOL Cijena(SON)

Neuvršten

USD
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
Stranica zadnji put ažurirana: 2026-03-07 18:26:47 (UTC+8)

SPUR PROTOCOL Cijena danas

Trenutačna cijena SPUR PROTOCOL (SON) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SON u USD je -- po SON.

SPUR PROTOCOL trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- SON. Tijekom posljednja 24 sata, SON trgovao je između -- (niska) i -- (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, SON se kretao -- u posljednjem satu i -- tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SPUR PROTOCOL (SON)

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija SPUR PROTOCOL je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SON je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.

SPUR PROTOCOL Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
--
----
24-satna najniža cijena
--
----
24-satna najviša cijena

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

SPUR PROTOCOL (SON) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SPUR PROTOCOL za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
No Data
SPUR PROTOCOL promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SON od -- (--), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SPUR PROTOCOL 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za -- (--), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SPUR PROTOCOL 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SON od -- (--), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SPUR PROTOCOL 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za -- (--), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Predviđanje cijena za SPUR PROTOCOL

SPUR PROTOCOL (SON) Predviđanje cijene za 2030. (za 4 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za SON u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
SPUR PROTOCOL (SON) Predviđanje cijene za 2040. (za 14 godine)

U 2040. godini, cijena SPUR PROTOCOL mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

MEXC alati
Za projekcije scenarija u stvarnom vremenu i personaliziraniju analizu, korisnici mogu upotrijebiti MEXC-ov alat za predviđanje cijena i AI tržišne uvide.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovi scenariji su ilustrativni i edukativni; kriptovalute su nestabilne – provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije donošenja odluka.
Želite li znati koju će cijenu SPUR PROTOCOL dosegnuti 2026–2027? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za SON za razdoblje 2026–2027 klikom na SPUR PROTOCOL Predviđanje cijene.

Što je SPUR PROTOCOL (SON)

SOUNI is a fantasy-style 3D MMORPG game, built on Binance Smart Chain. SOUNI creates a large open world that delivers vivid experiences, with the corresponding multi-levels for both beginners and professional players.

SPUR PROTOCOL Resurs

Za dublje razumijevanje SPUR PROTOCOL, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena SPUR PROTOCOL web-stranica

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SPUR PROTOCOL

Stranica zadnji put ažurirana: 2026-03-07 18:26:47 (UTC+8)

SPUR PROTOCOL (SON) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
02-11 14:20:00Ažuriranja industrije
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Podaci u lancu
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Ažuriranja industrije
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Ažuriranja industrije
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Ažuriranja industrije
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Ažuriranja industrije
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

SPUR PROTOCOL Glavne novosti

Uspon Bitcoin Layer 2 Mreža: Razumijevanje Tehnologije koja Oblikuje Bitcoinovu Budućnost 2025.

Uspon Bitcoin Layer 2 Mreža: Razumijevanje Tehnologije koja Oblikuje Bitcoinovu Budućnost 2025.

October 6, 2025
Altcoini u 2025: Kada TOTAL3 postiže nove vrhunce, ali vaš portfelj se ne miče

Altcoini u 2025: Kada TOTAL3 postiže nove vrhunce, ali vaš portfelj se ne miče

October 5, 2025
Uočljivi projekti koji će lansirati tokene i airdropove u Q4 2025.

Uočljivi projekti koji će lansirati tokene i airdropove u Q4 2025.

October 5, 2025
Prikaži više

Istražite više o SPUR PROTOCOL

Više kriptovaluta za istraživanje

Najpopularnije kriptovalute s tržišnim podacima dostupnim na MEXC-u

POPULARNO

Trenutačno popularne kriptovalute koje privlače značajnu pozornost tržišta

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
MYX Finance

MYX Finance

MYX

Novo dodano

Nedavno navedene kriptovalute koje su dostupne za trgovanje

PMM

PMM

PMM

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

SYMM

SYMM

SYMM

$0.1040
$0.1040$0.1040

+73.33%

FOODAM

FOODAM

FD

$8.5000
$8.5000$8.5000

+4,150.00%

GoldFinger

GoldFinger

GF

$0.0027865
$0.0027865$0.0027865

+1,014.60%

idOS

idOS

IDOS

$0.03355
$0.03355$0.03355

-2.97%

Najveći dobitnici

Današnja najbolja pumpanja kriptovaluta

FOODAM

FOODAM

FD

$8.5000
$8.5000$8.5000

+4,150.00%

Immortal Rising 2

Immortal Rising 2

IMT

$0.085000
$0.085000$0.085000

+3,838.83%

GoldFinger

GoldFinger

GF

$0.0027865
$0.0027865$0.0027865

+1,014.60%

Alfredo

Alfredo

AFRD

$0.021287
$0.021287$0.021287

+80.39%

TONIXAI

TONIXAI

TONIXAI

$0.04398
$0.04398$0.04398

+52.33%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

SON u USD kalkulator

Iznos

SON
SON
USD
USD

1 SON = -- USD