SafeMars (SMARS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000000005394. Tijekom protekla 24 sata, SMARStrgovalo je između najniže cijene $ 0.000000005389 i najviše cijene $ 0.000000005438, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SMARS je $ 0.00000011, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SMARS se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, -0.09% u posljednjih 24 sata i -2.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu SafeMars (SMARS)
No.4289
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 55.38K
$ 55.38K$ 55.38K
$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M
0.00
0.00 0.00
400,000,000,000,000
400,000,000,000,000 400,000,000,000,000
0
0 0
0.00%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija SafeMars je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.38K. Količina u optjecaju SMARS je 0.00, s ukupnom količinom od 0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.16M.
SafeMars (SMARS) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena SafeMars za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00000000000486
-0.09%
30 dana
$ +0.000000000485
+9.87%
60 dana
$ +0.000000001066
+24.63%
90 dana
$ +0.000000001182
+28.06%
SafeMars promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SMARS od $ -0.00000000000486 (-0.09%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
SafeMars 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000000000485 (+9.87%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
SafeMars 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SMARS od $ +0.000000001066 (+24.63%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
SafeMars 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000000001182 (+28.06%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
The SafeMars Protocol is a community driven, fair launched DeFi Token. Three simple functions occur during each trade: Reflection, LP Acquisition, and Burn.
SafeMars dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SafeMars ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti SMARS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o SafeMars na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SafeMars učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
