Što je Shiro Neko (SHIRO)

Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO.

Shiro Neko (SHIRO) Tokenomika

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Shiro Neko Koliko Shiro Neko (SHIRO) vrijedi danas? Cijena SHIRO uživo u USD je 0.000000004461 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena SHIRO u USD? $ 0.000000004461 . Provjerite Trenutačna cijena SHIRO u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Shiro Neko? Tržišna kapitalizacija za SHIRO je $ 1.89M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za SHIRO? Količina u optjecaju za SHIRO je 423.16T USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHIRO? SHIRO je postigao ATH cijenu od 0.000000903797352871 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHIRO? SHIRO je vidio ATL cijenu od 0.000000000527740699 USD . Koliki je obujam trgovanja za SHIRO? 24-satni obujam trgovanja za SHIRO je $ 67.87K USD . Hoće li SHIRO još narasti ove godine? SHIRO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHIRO predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Shiro Neko (SHIRO) Važna ažuriranja industrije

