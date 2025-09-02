Više o SHIRO

Shiro Neko Logotip

Shiro Neko Cijena(SHIRO)

1 SHIRO u USD cijena uživo:

$0.000000004467
$0.000000004467
-0.84%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Shiro Neko (SHIRO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:41:59 (UTC+8)

Shiro Neko (SHIRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000000004404
$ 0.000000004404
24-satna najniža cijena
$ 0.000000004927
$ 0.000000004927
24-satna najviša cijena

$ 0.000000004404
$ 0.000000004404

$ 0.000000004927
$ 0.000000004927

$ 0.000000903797352871
$ 0.000000903797352871

$ 0.000000000527740699
$ 0.000000000527740699

+0.35%

-0.84%

-28.19%

-28.19%

Shiro Neko (SHIRO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000000004461. Tijekom protekla 24 sata, SHIROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000000004404 i najviše cijene $ 0.000000004927, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHIRO je $ 0.000000903797352871, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000000527740699.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHIRO se promijenio za +0.35% u posljednjih sat vremena, -0.84% u posljednjih 24 sata i -28.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shiro Neko (SHIRO)

No.1816

$ 1.89M
$ 1.89M

$ 67.87K
$ 67.87K

$ 4.46M
$ 4.46M

423.16T
423.16T

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000

767,760,747,215,196
767,760,747,215,196

42.31%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shiro Neko je $ 1.89M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 67.87K. Količina u optjecaju SHIRO je 423.16T, s ukupnom količinom od 767760747215196. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.46M.

Shiro Neko (SHIRO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Shiro Neko za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000000003784-0.84%
30 dana$ -0.00000000106-19.20%
60 dana$ -0.000000000644-12.62%
90 dana$ -0.000000003158-41.45%
Shiro Neko promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SHIRO od $ -0.00000000003784 (-0.84%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Shiro Neko 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00000000106 (-19.20%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Shiro Neko 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SHIRO od $ -0.000000000644 (-12.62%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Shiro Neko 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000000003158 (-41.45%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Shiro Neko (SHIRO)?

Pogledajte Shiro Neko stranicu Povijest cijena sada.

Što je Shiro Neko (SHIRO)

Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO.

Shiro Neko dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Shiro Neko ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SHIRO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Shiro Neko na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Shiro Neko učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Shiro Neko Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Shiro Neko (SHIRO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Shiro Neko (SHIRO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Shiro Neko.

Provjerite Shiro Neko predviđanje cijene sada!

Shiro Neko (SHIRO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Shiro Neko (SHIRO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHIRO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Shiro Neko (SHIRO)

Tražiš kako kupiti Shiro Neko? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Shiro Neko na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SHIRO u lokalnim valutama

1 Shiro Neko(SHIRO) u VND
0.000117391215
1 Shiro Neko(SHIRO) u AUD
A$0.00000000678072
1 Shiro Neko(SHIRO) u GBP
0.00000000325653
1 Shiro Neko(SHIRO) u EUR
0.00000000379185
1 Shiro Neko(SHIRO) u USD
$0.000000004461
1 Shiro Neko(SHIRO) u MYR
RM0.00000001882542
1 Shiro Neko(SHIRO) u TRY
0.00000018352554
1 Shiro Neko(SHIRO) u JPY
¥0.000000655767
1 Shiro Neko(SHIRO) u ARS
ARS$0.00000614462601
1 Shiro Neko(SHIRO) u RUB
0.00000035942277
1 Shiro Neko(SHIRO) u INR
0.000000392568
1 Shiro Neko(SHIRO) u IDR
Rp0.00007313113584
1 Shiro Neko(SHIRO) u KRW
0.0000062217567
1 Shiro Neko(SHIRO) u PHP
0.00000025481232
1 Shiro Neko(SHIRO) u EGP
￡E.0.00000021649233
1 Shiro Neko(SHIRO) u BRL
R$0.00000002422323
1 Shiro Neko(SHIRO) u CAD
C$0.00000000611157
1 Shiro Neko(SHIRO) u BDT
0.00000054214533
1 Shiro Neko(SHIRO) u NGN
0.00000683153079
1 Shiro Neko(SHIRO) u COP
$0.00001791564366
1 Shiro Neko(SHIRO) u ZAR
R.0.00000007855821
1 Shiro Neko(SHIRO) u UAH
0.00000018455157
1 Shiro Neko(SHIRO) u VES
Bs0.000000651306
1 Shiro Neko(SHIRO) u CLP
$0.00000432717
1 Shiro Neko(SHIRO) u PKR
Rs0.00000126406896
1 Shiro Neko(SHIRO) u KZT
0.00000240095481
1 Shiro Neko(SHIRO) u THB
฿0.00000014413491
1 Shiro Neko(SHIRO) u TWD
NT$0.00000013664043
1 Shiro Neko(SHIRO) u AED
د.إ0.00000001637187
1 Shiro Neko(SHIRO) u CHF
Fr0.0000000035688
1 Shiro Neko(SHIRO) u HKD
HK$0.00000003475119
1 Shiro Neko(SHIRO) u AMD
֏0.00000170526186
1 Shiro Neko(SHIRO) u MAD
.د.م0.00000004005978
1 Shiro Neko(SHIRO) u MXN
$0.00000008315304
1 Shiro Neko(SHIRO) u SAR
ريال0.00000001672875
1 Shiro Neko(SHIRO) u PLN
0.00000001619343
1 Shiro Neko(SHIRO) u RON
лв0.00000001931613
1 Shiro Neko(SHIRO) u SEK
kr0.00000004184418
1 Shiro Neko(SHIRO) u BGN
лв0.00000000744987
1 Shiro Neko(SHIRO) u HUF
Ft0.00000150554289
1 Shiro Neko(SHIRO) u CZK
0.00000009301185
1 Shiro Neko(SHIRO) u KWD
د.ك0.000000001360605
1 Shiro Neko(SHIRO) u ILS
0.00000001494435
1 Shiro Neko(SHIRO) u AOA
Kz0.00000406651377
1 Shiro Neko(SHIRO) u BHD
.د.ب0.000000001677336
1 Shiro Neko(SHIRO) u BMD
$0.000000004461
1 Shiro Neko(SHIRO) u DKK
kr0.00000002841657
1 Shiro Neko(SHIRO) u HNL
L0.00000011669976
1 Shiro Neko(SHIRO) u MUR
0.0000002043138
1 Shiro Neko(SHIRO) u NAD
$0.00000007833516
1 Shiro Neko(SHIRO) u NOK
kr0.00000004456539
1 Shiro Neko(SHIRO) u NZD
$0.00000000753909
1 Shiro Neko(SHIRO) u PAB
B/.0.000000004461
1 Shiro Neko(SHIRO) u PGK
K0.00000001887003
1 Shiro Neko(SHIRO) u QAR
ر.ق0.00000001623804
1 Shiro Neko(SHIRO) u RSD
дин.0.00000044632305

Shiro Neko Resurs

Za dublje razumijevanje Shiro Neko, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Shiro Neko web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Shiro Neko

Koliko Shiro Neko (SHIRO) vrijedi danas?
Cijena SHIRO uživo u USD je 0.000000004461 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SHIRO u USD?
Trenutačna cijena SHIRO u USD je $ 0.000000004461. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Shiro Neko?
Tržišna kapitalizacija za SHIRO je $ 1.89M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SHIRO?
Količina u optjecaju za SHIRO je 423.16T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHIRO?
SHIRO je postigao ATH cijenu od 0.000000903797352871 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHIRO?
SHIRO je vidio ATL cijenu od 0.000000000527740699 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SHIRO?
24-satni obujam trgovanja za SHIRO je $ 67.87K USD.
Hoće li SHIRO još narasti ove godine?
SHIRO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHIRO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:41:59 (UTC+8)

