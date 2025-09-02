Više o SCAM

Solana Retardz Cijena(SCAM)

Grafikon aktualnih cijena Solana Retardz (SCAM)
Solana Retardz (SCAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00012
$ 0.00012$ 0.00012
24-satna najniža cijena
$ 0.000181
$ 0.000181$ 0.000181
24-satna najviša cijena

$ 0.00012
$ 0.00012$ 0.00012

$ 0.000181
$ 0.000181$ 0.000181

Solana Retardz (SCAM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00012. Tijekom protekla 24 sata, SCAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00012 i najviše cijene $ 0.000181, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCAM je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCAM se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -33.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solana Retardz (SCAM)

$ 1.65K
$ 1.65K$ 1.65K

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solana Retardz je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.65K. Količina u optjecaju SCAM je --, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.20M.

Solana Retardz (SCAM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Solana Retardz za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.0000188-13.55%
60 dana$ -0.0000943-44.01%
90 dana$ +0.00005+71.42%
Solana Retardz promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SCAM od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Solana Retardz 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000188 (-13.55%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Solana Retardz 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SCAM od $ -0.0000943 (-44.01%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Solana Retardz 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00005 (+71.42%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Solana Retardz (SCAM)?

Pogledajte Solana Retardz stranicu Povijest cijena sada.

Što je Solana Retardz (SCAM)

Solana Retardz is a meme coin that represents the most retarded community vibing on Solana.

Solana Retardz dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Solana Retardz ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SCAM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Solana Retardz na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Solana Retardz učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Solana Retardz Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Solana Retardz (SCAM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Solana Retardz (SCAM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Solana Retardz.

Provjerite Solana Retardz predviđanje cijene sada!

Solana Retardz (SCAM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Solana Retardz (SCAM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SCAM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Solana Retardz (SCAM)

Tražiš kako kupiti Solana Retardz? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Solana Retardz na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SCAM u lokalnim valutama

1 Solana Retardz(SCAM) u VND
3.1578
1 Solana Retardz(SCAM) u AUD
A$0.0001824
1 Solana Retardz(SCAM) u GBP
0.0000876
1 Solana Retardz(SCAM) u EUR
0.000102
1 Solana Retardz(SCAM) u USD
$0.00012
1 Solana Retardz(SCAM) u MYR
RM0.0005064
1 Solana Retardz(SCAM) u TRY
0.0049368
1 Solana Retardz(SCAM) u JPY
¥0.01764
1 Solana Retardz(SCAM) u ARS
ARS$0.1652892
1 Solana Retardz(SCAM) u RUB
0.0096684
1 Solana Retardz(SCAM) u INR
0.01056
1 Solana Retardz(SCAM) u IDR
Rp1.9672128
1 Solana Retardz(SCAM) u KRW
0.167364
1 Solana Retardz(SCAM) u PHP
0.0068544
1 Solana Retardz(SCAM) u EGP
￡E.0.0058236
1 Solana Retardz(SCAM) u BRL
R$0.0006516
1 Solana Retardz(SCAM) u CAD
C$0.0001644
1 Solana Retardz(SCAM) u BDT
0.0145836
1 Solana Retardz(SCAM) u NGN
0.1837668
1 Solana Retardz(SCAM) u COP
$0.4819272
1 Solana Retardz(SCAM) u ZAR
R.0.0021144
1 Solana Retardz(SCAM) u UAH
0.0049644
1 Solana Retardz(SCAM) u VES
Bs0.01752
1 Solana Retardz(SCAM) u CLP
$0.1164
1 Solana Retardz(SCAM) u PKR
Rs0.0340032
1 Solana Retardz(SCAM) u KZT
0.0645852
1 Solana Retardz(SCAM) u THB
฿0.0038748
1 Solana Retardz(SCAM) u TWD
NT$0.0036756
1 Solana Retardz(SCAM) u AED
د.إ0.0004404
1 Solana Retardz(SCAM) u CHF
Fr0.000096
1 Solana Retardz(SCAM) u HKD
HK$0.0009348
1 Solana Retardz(SCAM) u AMD
֏0.0458712
1 Solana Retardz(SCAM) u MAD
.د.م0.0010776
1 Solana Retardz(SCAM) u MXN
$0.002238
1 Solana Retardz(SCAM) u SAR
ريال0.00045
1 Solana Retardz(SCAM) u PLN
0.0004356
1 Solana Retardz(SCAM) u RON
лв0.0005184
1 Solana Retardz(SCAM) u SEK
kr0.0011256
1 Solana Retardz(SCAM) u BGN
лв0.0002004
1 Solana Retardz(SCAM) u HUF
Ft0.0404712
1 Solana Retardz(SCAM) u CZK
0.0025008
1 Solana Retardz(SCAM) u KWD
د.ك0.0000366
1 Solana Retardz(SCAM) u ILS
0.000402
1 Solana Retardz(SCAM) u AOA
Kz0.1093884
1 Solana Retardz(SCAM) u BHD
.د.ب0.00004524
1 Solana Retardz(SCAM) u BMD
$0.00012
1 Solana Retardz(SCAM) u DKK
kr0.0007632
1 Solana Retardz(SCAM) u HNL
L0.0031392
1 Solana Retardz(SCAM) u MUR
0.005496
1 Solana Retardz(SCAM) u NAD
$0.0021072
1 Solana Retardz(SCAM) u NOK
kr0.0011988
1 Solana Retardz(SCAM) u NZD
$0.0002028
1 Solana Retardz(SCAM) u PAB
B/.0.00012
1 Solana Retardz(SCAM) u PGK
K0.0005076
1 Solana Retardz(SCAM) u QAR
ر.ق0.0004368
1 Solana Retardz(SCAM) u RSD
дин.0.0120012

Solana Retardz Resurs

Za dublje razumijevanje Solana Retardz, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Solana Retardz web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Solana Retardz

Koliko Solana Retardz (SCAM) vrijedi danas?
Cijena SCAM uživo u USD je 0.00012 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SCAM u USD?
Trenutačna cijena SCAM u USD je $ 0.00012. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Solana Retardz?
Tržišna kapitalizacija za SCAM je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SCAM?
Količina u optjecaju za SCAM je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SCAM?
SCAM je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SCAM?
SCAM je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za SCAM?
24-satni obujam trgovanja za SCAM je $ 1.65K USD.
Hoće li SCAM još narasti ove godine?
SCAM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SCAM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:03:10 (UTC+8)

Solana Retardz (SCAM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

