Ribus (RIB) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.005725. Tijekom protekla 24 sata, RIBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.005641 i najviše cijene $ 0.0062, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RIB je $ 0.1210085728693882, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.004159623286186239.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RIB se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -22.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Ribus (RIB)
No.5784
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 68.42
$ 68.42$ 68.42
$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M
0.00
0.00 0.00
300,000,000
300,000,000 300,000,000
295,510,000
295,510,000 295,510,000
0.00%
MATIC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Ribus je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 68.42. Količina u optjecaju RIB je 0.00, s ukupnom količinom od 295510000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.72M.
Ribus (RIB) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Ribus za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ 0
0.00%
30 dana
$ -0.00116
-16.85%
60 dana
$ -0.000051
-0.89%
90 dana
$ +0.000278
+5.10%
Ribus promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u RIB od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Ribus 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00116 (-16.85%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Ribus 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RIB od $ -0.000051 (-0.89%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Ribus 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000278 (+5.10%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ribus (RIB)?
Ribus’s Real Estate Superapp project is a revolutionary platform that integrates the real estate market with blockchain and NFT technology, aiming to redefine how we interact with property and real estate investments. Focused on innovation, transparency, and security, the super app offers a unique experience in property ownership and investment, enabling the acquisition of property and timeshare NFTs, as well as participation in real ventures. With integrated real estate services, they provide smooth and efficient transactions, along with opportunities for passive income through tokens derived from real estate receivables. Their commitment is to democratize access to real estate investment, making it accessible to a wider audience, and providing an innovative and stable means for value growth in the cryptocurrency universe.
Ribus dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ribus ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti RIB dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Ribus na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ribus učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Ribus Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Ribus (RIB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ribus (RIB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ribus.
Razumijevanje tokenomike Ribus (RIB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RIB opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Ribus (RIB)
Tražiš kako kupiti Ribus? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ribus na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.