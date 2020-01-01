Ribus (RIB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ribus (RIB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ribus (RIB) Informacije Ribus’s Real Estate Superapp project is a revolutionary platform that integrates the real estate market with blockchain and NFT technology, aiming to redefine how we interact with property and real estate investments. Focused on innovation, transparency, and security, the super app offers a unique experience in property ownership and investment, enabling the acquisition of property and timeshare NFTs, as well as participation in real ventures. With integrated real estate services, they provide smooth and efficient transactions, along with opportunities for passive income through tokens derived from real estate receivables. Their commitment is to democratize access to real estate investment, making it accessible to a wider audience, and providing an innovative and stable means for value growth in the cryptocurrency universe. Službena web stranica: http://ribus.io Bijela knjiga: https://whitepaper.ribus.com.br/v1 Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0x3af2dd7b91d8faceccc26d21a065267817213d37 Kupi RIB odmah!

Ribus (RIB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ribus (RIB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 295.51M $ 295.51M $ 295.51M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Povijesni maksimum: $ 0.0895 $ 0.0895 $ 0.0895 Povijesni minimum: $ 0.004159623286186239 $ 0.004159623286186239 $ 0.004159623286186239 Trenutna cijena: $ 0.006473 $ 0.006473 $ 0.006473 Saznajte više o cijeni Ribus (RIB)

Ribus (RIB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ribus (RIB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RIB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RIB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RIB tokena, istražite RIB cijenu tokena uživo!

Kako kupiti RIB Jeste li zainteresirani za dodavanje Ribus (RIB) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje RIB, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati RIB na MEXC-u odmah!

Ribus (RIB) Povijest cijena Analiza povijesti cijena RIB pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite RIB povijest cijena odmah!

RIB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RIB? Naša RIB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RIB predviđanje cijene tokena odmah!

