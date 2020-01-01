RealEstateMetaverse (REM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u RealEstateMetaverse (REM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

RealEstateMetaverse (REM) Informacije REM Ecosystem aims to revolutionize real estate by enabling users to invest in and acquire real-life properties worldwide through blockchain-powered solutions, emphasizing affordability, fractional ownership, liquidity, and global accessibility. Službena web stranica: https://www.remmeta.ai/ Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x83d5D441eD15737D34226b682F7427d2217f2a8f Kupi REM odmah!

RealEstateMetaverse (REM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za RealEstateMetaverse (REM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Povijesni maksimum: $ 0.93211 $ 0.93211 $ 0.93211 Povijesni minimum: $ 0.000530505971614396 $ 0.000530505971614396 $ 0.000530505971614396 Trenutna cijena: $ 0.002131 $ 0.002131 $ 0.002131 Saznajte više o cijeni RealEstateMetaverse (REM)

RealEstateMetaverse (REM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike RealEstateMetaverse (REM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj REM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja REM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku REM tokena, istražite REM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti REM Jeste li zainteresirani za dodavanje RealEstateMetaverse (REM) u svoj portfelj?

RealEstateMetaverse (REM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena REM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite REM povijest cijena odmah!

REM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide REM? Naša REM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte REM predviđanje cijene tokena odmah!

