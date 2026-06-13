rasmr Cijena danas

Trenutačna cijena rasmr (RASMR) danas je $ 0.00010131, s promjenom od 0.64% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RASMR u USD je $ 0.00010131 po RASMR.

rasmr trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 21,172, s količinom u optjecaju od 208.97M RASMR. Tijekom posljednja 24 sata, RASMR trgovao je između $ 0.00010009 (niska) i $ 0.00010196 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01259026, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00009143.

U kratkoročnim performansama, RASMR se kretao +0.29% u posljednjem satu i +6.42% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 2.50.

Informacije o tržištu rasmr (RASMR)

Tržišna kapitalizacija $ 21.17K$ 21.17K $ 21.17K Obujam (24 sata) $ 2.50$ 2.50 $ 2.50 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 101.31K$ 101.31K $ 101.31K Količina u optjecaju 208.97M 208.97M 208.97M Ukupna količina 999,992,399.320653 999,992,399.320653 999,992,399.320653

Trenutačna tržišna kapitalizacija rasmr je $ 21.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.50. Količina u optjecaju RASMR je 208.97M, s ukupnom količinom od 999992399.320653. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 101.31K.