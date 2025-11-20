PUP Cijena danas

Trenutačna cijena PUP (PUP) danas je $ 0.003092, s promjenom od 1.91% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PUP u USD je $ 0.003092 po PUP.

PUP trenutačno je na #1582 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3.09M, s količinom u optjecaju od 1.00B PUP. Tijekom posljednja 24 sata, PUP trgovao je između $ 0.00272 (niska) i $ 0.00357 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.031040685718077, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000095540290490576.

U kratkoročnim performansama, PUP se kretao -2.22% u posljednjem satu i -28.84% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 67.96K.

Informacije o tržištu PUP (PUP)

Poredak No.1582 Tržišna kapitalizacija $ 3.09M Obujam (24 sata) $ 67.96K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.09M Količina u optjecaju 1.00B Maksimalna količina 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 Stopa optjecaja 100.00% Javni blockchain BSC

